Maturità 2023, la traccia dedicata al testo «Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp» è la più gettonata dagli studenti

È il testo di Marco Belpoliti tratto dall’Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp, la traccia più gettonata dai maturandi che questa mattina – mercoledì, 21 giugno – hanno affrontato la prima prova scritta all’esame di Stato. Inserita nella Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, la traccia è stata svolta dal 43,4% degli studenti. Il tema su WhatsApp a commento di un articolo dello scrittore su la Repubblica, ha stravinto nei licei e negli istituti tecnici con, rispettivamente, il 38,7% e il 46,4% delle scelte. Anche in quelli professionali, più di un maturando su due (52,6%) ha svolto il medesimo tema. Il 23,3% degli studenti italiani ha invece optato per il testo argomentativo in ambito tecnico-scientifico di Piero Angela, Dieci cose che ho imparato. Terzo posto tra le scelte, la traccia di Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo con uno scritto di Oriana Fallaci, Intervista con la storia, svolta dal 9,8% degli studenti. A seguire, il brano tratto da Gli indifferenti di Alberto Moravia (9,7%) e la traccia di attualità sulla base di una lettera inviata al ministro Patrizio Bianchi sugli Esami di Maturità nel 2021 da parte di alcuni esponenti del mondo accademico e intellettuale italiano (5,8%). Infine, il 4% dei candidati si è cimentato nell’analisi di un testo letterario, con una lirica di Salvatore Quasimodo, Alla nuova luna, in Tutte le poesie e l’altro 4% ha preferito svolgere l’analisi e la produzione di un testo argomentativo con un testo tratto da Federico Chabod su L’idea di nazione. I dati derivano da un’indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale diffusa dal ministero dell’Istruzione.

