«Pratiche ingannevoli per far abbonare i consumatori a Prime»: le autorità Usa fanno causa ad Amazon

Abbonamenti facili senza consenso e disdette impossibili. Con questa accusa la Federal Trade Commission vuole portare in tribunale Amazon, per aver utilizzato pratiche scorrette e ingannevoli con l’intento di far registrare a Prime i consumatori, rendendo poi complessa la cancellazione. «Amazon ha ingannato e intrappolato la gente in abbonamenti senza il loro consenso, frustrando e costando significative somme di denaro agli utenti», ha dichiarato la presidente dell’autorità indipendente statunitense Lina Khan. Secondo l’agenzia, il colosso avrebbe progettato il proprio sito per spingere il consumatore attraverso i cosiddetti «dark patterns» – percorsi oscuri, nascosti – a compiere azioni non intenzionali, come la sottoscrizione all’abbonamento, rendendo poi molto più difficile riuscire a portare a termine il processo di cancellazione, volutamente complesso. Khan aveva già criticato in passato la multinazionale ma questa è la prima causa della Federal Trade Commission contro Amazon sotto la sua direzione, iniziata nel giugno 2021. L’azione legale dell’autorità indipendente rientra nello sforzo più ampio nel contrasto allo strapotere delle multinazionali, dopo i provvedimenti contro Meta per aver acquisito i concorrenti Instagram e WhatsApp con l’accusa di ritrovarsi in una situazione di monopolio, e contro l’accordo da 70 miliardi di dollari di Microsoft per l’acquisizione della casa di videogiochi Activision Blizzard.

