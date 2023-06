I Coldplay mandano in estasi il pubblico del Maradona cantando “Napule è” di Pino Daniele – Il video

«Voglio fare i miei complimenti a Napoli per essere Campione d’Italia, quindi vi regalo questa canzone e… perdonate il mio italiano». Con queste parole il frontman dei Coldplay Chris Martin, durante il concerto della band britannica di ieri sera a Napoli, ha regalato una sorpresa a tutti i fan presenti allo Stadio Maradona, dove la band ha reso omaggio alla città e a uno dei suoi cantautori più celebri: Pino Daniele. E non appena Chris Martin ha iniziato a suonare le prime note di Napule è, il pubblico è andato in visibilio, accompagnando il frontman della band nel cantare uno dei tanti capolavori musicali del cantautore napoletano. Ma non solo. Chris Martin è salito sul palco allestito al Maradona con la maglia del Napoli sulle spalle, rendendo più volte omaggio non solo alla squadra campione d’Italia, ma all’intera città. E non sono mancati i ringraziamenti di Martin&Co al pubblico, in dialetto e in italiano praticamente perfetto: «Grazie mille guagliu’ ve vulimm’ bene. Abbiamo sognato da tanto tempo di cantare a Napoli e ci siamo allenati per 25 anni, grazie dal profondo del mio cuore per il benvenuto nella vostra città di angeli e amore».

