Roma, la notte prima degli esami con saluti fascisti degli studenti dell’Istituto Arangio Ruiz

Alcuni studenti dell’Arangio Ruiz a Roma hanno passato la notte prima degli esami di maturità facendo il saluto romano sulle scale della scuola. Si sono incontrati davanti al complesso nella notte, hanno scavalcato il cancello e si sono seduti sulla scalinata dell’Istituto Tecnico Commerciale con sede in viale Africa al Laurentino. E hanno scattato una foto-ricordo. Che poi è stata ricondivisa sui social network da almeno tre dei 17 presenti. Poi l’hanno rimossa. Ma intanto aveva cominciato a circolare e oggi si trova in prima pagina dell’edizione romana di Repubblica. L’istituto ha deciso di contattare gli studenti e le studentesse immortalati nella foto. Per chiedergli spiegazioni sull’accaduto. Rimane anche da capire come mai il custode non si sia accorto di nulla. Ieri i ragazzi all’uscita dalla scuola non hanno voluto commentare: «Non ne sappiamo niente», «Non abbiamo visto nulla», «Non conosciamo queste persone», «Ma chi sono?». Qualcuno ha minimizzato: «Sembra una cavolata, un gesto fatto così per divertirsi», ha spiegato una studentessa. Una compagna ha replicato: «Questa è una scuola tranquilla, non particolarmente politicizzata».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: