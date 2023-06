Ohio, bambino di 2 anni trova una pistola dei genitori e uccide per sbaglio la mamma incinta

Nuova tragedia in Usa a causa di armi cariche finite in mano a bambini. L’ultimo episodio è avvenuto a Norwalk, in Ohio, dove un bambino di due anni si è impossessato di una pistola carica e priva di sicura, uccidendo la madre e il bambino che la donna portava in grembo. Laura Ilg, incinta di 8 mesi, dopo essere stata colpita alla schiena, è riuscita a chiamare i soccorsi del 911, chiedendo aiuto e spiegando l’accaduto. Gli operatori medico-sanitari sono subito intervenuti, e hanno trovato la donna ancora cosciente. Trasportata d’urgenza in ospedale, però, la 31enne è morta, e non i medici non sono riusciti a salvare il bambino che portava in grembo. Secondo quanto riferito dal sovrintendente David Smith ai media locali, la 31enne «ha spiegato di essere incinta di 33 settimane e che suo figlio di 2 anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola».

La ricostruzione della sparatoria

La donna, dopo essere stata colpita dalla pallottola, ha subito richiesto aiuto. La polizia è riuscita a entrare in casa sfondando la porta d’ingresso, e a raggiungere il primo piano dell’abitazione, dove si trovava la donna. All’arrivo del personale medico-sanitario la 31enne era ancora cosciente, e ha spiegato che il figlio di 2 anni è entrato nella camera da letto dei genitori, normalmente chiusa a chiave, mentre lei stava facendo il bucato. La 31enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Fisher Titus Medical Center, dove i medici hanno tentato di salvare il bambino che aveva in grembo con un taglio cesareo. Ma l’intervento è stato vano, e sia la madre sia il bambino sono stati dichiarati morti. Il bambino, dopo aver trovato la pistola (una SIG Sauer P36, ndr) ha iniziato a giocare con l’arma, che apparteneva al padre. Il marito della vittima non si trovava in casa al momento della tragedia. Durante il sopralluogo della polizia, gli agenti hanno trovato anche un fucile calibro 12 e un fucile da softair. Sul caso continua a indagare la polizia, spiegando che i risultati delle indagini verranno inoltrati all’ufficio del procuratore locale.

