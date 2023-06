Rivoluzione ai vertici Conad: poteri al capo delle «coop rosse» Lusetti al posto dello storico «bianco» Pugliese

Francesco Pugliese ha lavorato in Conad per quasi 20 anni. Mauro Lusetti è stato presidente di Legacoop

Continua la rivoluzione ai vertici di Conad, la società cooperativa leader in Italia nel settore grande distribuzione organizzata. L’amministratore delegato e direttore generale Francesco Pugliese è stato rimosso: era stato lui il protagonista dell’acquisizione dei supermercati Auchan, nel 2019, in un momento di grave crisi per la catena francese. Adesso, a guidare la società con sede centrale a Bologna c’è Mauro Lusetti. L’ex capo delle «coop rosse», in assenza di un amministratore delegato, si trova a gestire il potere che fu di Pugliese, storico volto delle «coop bianche» di Conad. Già presidente di Legacoop, Lusetti è stato nominato presidente del Consorzio nazionale Conad lo scorso 9 maggio. Come direttore generale operativo, invece, c’è Francesco Avanzini. Insieme al nuovo Cda, spetterà a loro rimodulare la governance della società: occorre unificare tutte le anime della cooperativa emiliana sotto un’unica direttiva e sanare i conflitti tra esse. Inoltre, si prospettano delle sfide difficili per l’intero settore, dai mutamenti del settore della Gdo negli scenari internazionali all’inflazione galoppante. La prossima settimana, si concluderanno le assemblee di tutte le sedi territoriali di Conad e saranno approvati i bilanci. Solo allora Lusetti pubblicherà il suo programma per il gruppo e annuncerà, eventualmente, se verrà scelto un nuovo amministratore delegato, che sostituirà Pugliese. Quest’ultimo ha lavorato in Conad per quasi 20 anni, dal 2004. Era amministratore delegato dal 2011. Sotto la sua guida, l’azienda, nel 2022, dovrebbe aver chiuso con un fatturato di quasi 18 miliardi e mezzo, stando ai dati del preconsuntivo.

La nota stampa pubblicata da Conad sul congedo con Pugliese

«Il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Nazionale Dettaglianti (Conad) comunica che il rapporto professionale con il Cavaliere del Lavoro dott. Francesco Pugliese, è giunto al termine. Francesco Pugliese è stato tra gli artefici, nel corso del suo lungo incarico, di un percorso di crescita e sviluppo dell’insegna. La sua passione, la sua lungimiranza e la sua competenza hanno contribuito a portare Conad ai vertici della grande distribuzione in Italia. Il Consiglio di Amministrazione e tutte le persone di Conad ringraziano Francesco Pugliese per gli anni di proficua collaborazione e gli augurano altrettanti successi per il proseguimento della sua carriera».



