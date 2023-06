Campovolo, la carica dei 40mila per «Italia Loves Romagna». Già raccolti 1,8 milioni per le vittime dell’alluvione

Tutto pronto per il concertone di solidarietà «Italia Loves Romagna», organizzato alla Rcf Arena di Campovolo per raccogliere fondi per la ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna. 40mila gli spettatori previsti per un incasso già raggiunto di 1,8 milioni, che saranno destinati al settore della cultura, a scuole e biblioteche. Ma l’obiettivo è di arrivare a «3 milioni di euro», spiega Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo, che ha promosso l’evento. «Sono una goccia – continua Mazzi -, le necessità sono molto più grandi, ma questa goccia nel mare spero possa essere une esempio per tutti». Per il sottosegretario «anche la solidarietà è una forma di cultura. Siamo rimasti fortemente colpiti da quello che è successo e personalmente ho provato un forte dolore. Da veronese, per noi il mare è in Romagna, mi faceva male pensare che questo evento fosse capitato prima della stagione estiva, mesi fondamentali per la Romagna. Con la manifestazione di stasera vogliamo spingere le persone a prenotare le vacanze in questa terra, un luogo che evoca il mare e l’estate», ha concluso. L’evento viene trasmesso dalle 20.30 in diretta su RaiUno e ci sarà un numero solidale (45538) al quale gli spettatori saranno invitati a donare per la raccolta di fondi. Tantissimi gli artisti che hanno aderito all’appello e che saliranno sul palco, dai Zucchero a Ligabue, alla romagnola Laura Pausini, Andrea Bocelli, Gianni Morandi e poi ancora Max Pezzali, Giorgia, Emma, Negramaro e tanti altri, con molti duetti in scaletta.

Laura Pausini: «Oggi la mia voce è la mia Romagna»

Protagonista di Italia Loves Romagna, Laura Pausini che questa sera metterà «a disposizione» la sua voce per le zone colpite. «Sto per partire per la mia nuova avventura live dopo 4 anni, ma tornare in scena partendo da questo concerto benefico, mi commuove profondamente. Torno sul palco per loro e a loro dedico tutta la mia voce», ha detto Pausini. «Essere qui – continua – è un onore oltre che un piacere da sempre porto l’orgoglio per la mia terra in giro per il mondo e farlo in questa occasione è per me la cosa più naturale del mondo, è un atto dovuto. Da quando è accaduta questa tragedia ho cercato di aiutare non solo personalmente, ma dando anche la disponibilità a esserci in tutte le occasioni che potessero dare un aiuto concreto agli abitanti della mia Romagna. Oggi tutto è cambiato in questa terra meravigliosa, ma non è cambiata la forza e la determinazione della mia gente che con grandissima fatica cerca di rialzarsi, senza mollare mai. E oggi il mio pensiero va a tutti loro, compresi i miei familiari e i miei amici di scuola coinvolti», ha concluso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: