Diodato sbanca anche in Cina: fan in visibilio (senza capire l’italiano) per «Fai rumore» – Il video

«È arrivato in Cina un cantante italiano famosissimo, non vedo l’ora di incontrarlo». Inizia così il video di Liz Supermais, una content creator che pubblica video sulle differenze tra la vita in Italia e in Cina. Il protagonista del suo ultimo video pubblicato su TikTok è Diodato, il cantante valdostano vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Fai rumore. Nei giorni scorsi, Diodato è volato per la prima volta in Cina per esibirsi in due concerti: uno a Pechino e l’altro a Wenzhou. Nel filmato pubblicato su TikTok si vede il cantante che prova a dialogare con il pubblico: «Quanti di voi capiscono quello che dico?», chiede Diodato dal palco. Dal pubblico arrivano ben pochi riscontri, al punto che lui stesso abbozza: «Mmm, pochi. Forse serve un traduttore». Nonostante la barriera linguistica, i suoi fan cinesi sembrano però apprezzare eccome la sua musica, nonappena inizia il concerto. «Mi piace tanto lui. Ora ho iniziato a studiare l’italiano per Diodato», racconta una ragazza alla fine dell’esibizione. Mentre qualcun altro prova anche a cimentarsi con l’italiano, provando a cantare alcuni dei suoi brani più celebri. Alla domanda di Liz Supermais «cosa diresti a Diodato?», una ragazza risponde: «Ti amo». E quando la tiktoker mostra quella risposta proprio al cantante italiano, Diodato non riesce a trattenere il sorriso: «Carinissima!».

