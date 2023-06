Italia Loves Romagna, Laura Pausini canta con il pubblico «Romagna mia» – Il video

Laura Pausini si è esibita insieme al pubblico sulle note di «Romagna mia», l’inno della Romagna, che è diventato anche un simbolo di solidarietà quando è stato cantato da tutti quelli che nei giorni dell’alluvione in Emilia-Romagna si sono ritrovati a spalare il fango. Dopo aver cantato la canzone popolare, e i suoi brani Simili e Benvenuto ha ribadito – con la voce rotta dall’emozione – la sua vicinanza alla Romagna e a tutte le popolazioni colpite dall’alluvione. «Questo amore io l’ho imparato qui, l’ho imparato nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove abbiamo imparato a diventare emiliano-romagnoli», ha detto la cantante che tornerà live dopo 4 anni di stop. A fare quella cosa che si è vista in televisione, quando avete pulito le case cantando Romagna mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi». Poi i ringraziamenti: «Grazie a tutti i miei compaesani, la musica è in prima fila ma non basta, adesso comincia la parte dura. Sono nata qui e questo coraggio di girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola. Quando hai una possibilità devi andare a prendertela e questo me l’ha insegnato la mia terra», ha concluso.

