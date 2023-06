Tragedia a Mestre, due amici travolti dal treno mentre attraversano i binari: morto un 25enne, ferito grave l’altro ragazzo

La scorsa notte due giovani sono stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari all’altezza del centro Vega, vicino alla stazione di Mestre. Uno di loro è morto sul colpo: si tratta di Manuel Tripargoletti, 25 anni e originario di Cosenza. L’amico che era con lui – un 23enne residente a Bevilacqua, in provincia di Verona – è rimasto ferito in modo grave. Il ragazzo sopravvissuto ha spiegato ai soccorritori che i due avevano deciso di attraversare i binari per raggiungere uno sportello bancomat che si trovava dall’altro lato della stazione ferroviaria. Il treno che li ha travolti era partito poco prima da Venezia. Quando li ha visti, il macchinista ha provato a effettuare una frenata d’emergenza ma non ha potuto evitare l’impatto. Il 25enne è morto all’istante, mentre il traffico sulla linea è rimasto bloccato per circa tre ore. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, sabato 24 giugno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polfer e i sanitari della Suem.

Credits foto: FACEBOOK | Manuel Tripargoletti

