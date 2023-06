Il miliardario Bernard Arnault vede Napoli e deve andarsene, salta la vacanza: il suo yacht è troppo grande

Napoli prova a mettere un freno al turismo di lusso. Nei giorni scorsi, la capitaneria di porto del capoluogo campano non ha concesso il permesso di attraccare al Symphony, il super yacht di Bernard Arnault. Il miliardario francese si trovava in questi giorni nel golfo di Napoli e venerdì ha chiesto di poter attraccare alla Mergellina, l’unico porto di riferimento per le grandi barche. Da quest’anno, però, la capitaneria di porto ha introdotto un nuovo regolamento sulle norme di sicurezza, che prevede il divieto di ingresso nel porto per le barche più lunghe di 75 metri. Tra queste c’è anche lo yacht di Arnault, il patron di Lvmh, la multinazionale a cui fanno capo alcune delle principali aziende del lusso e della moda: Dior, Bulgari, Fendi, Louis Vuitton, Tiffany, Moët & Chandon. La sua non è l’unica imbarcazione che si è vista costretta a rinunciare a Napoli e proseguire verso altre rotte. Poco tempo fa è successa la stessa cosa anche a Barry Diller, ad di una società di media a cui fanno capo Expedia e Tripadvisor.

A commentare le conseguenze della norma che scoraggia il turismo di lusso è Massimo Luise, uno degli amministratori del molo di Mergellina. «Ci sono le regole e noi le rispettiamo, ma in questo caso non si può non rilevare che le ripercussioni di questa disposizione sono notevoli», spiega al Corriere del Mezzogiorno. «Da quest’anno – aggiunge Luise – l’impossibilità di accogliere una categoria di imbarcazioni di enorme prestigio comporterà la perdita per il nostro territorio in termini economici di cifre importanti: solo per l’indotto dai 50 ai 100mila euro al giorno. In una stagione decine e decine di milioni». Le barche che non possono fermarsi a Napoli, sottolinea l’amministratore della Mergellina, finiscono per andare in Spagna, in Francia o a Malta. Il nuovo regolamento rischia di veder diminuire il via vai di vip che ogni estate affollano le strade di Napoli. Negli anni scorsi, celebrità del calibro di Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Jeff Bezos e Jennifer Lopez hanno scelto di passare qualche giorno proprio per le strade del capoluogo campano.

