Il miliardario Gautam Adani supera Jeff Bezos e diventa il secondo uomo più ricco del mondo

Jeff Bezos non è più il secondo uomo più ricco del mondo. A prendere il suo posto è Gautam Adani, industriale indiano, secondo solo a Elon Musk e primo asiatico a raggiungere un posto così alto in classifica. La Bloomberg Billionaires segnala che il suo patrimonio netto ammonta a 147 miliardi di dollari contro i 264 miliardi del patron di Tesla. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, diversi patrimonio dei più ricchi hanno subito dei cali a causa dell’aumento dei tassi d’interesse e dell’inflazione. Buona parte di loro, infatti, ha parte del proprio patrimonio netto legato ai mercati finanziari. Il superamento di Adani su Bezos è, però, anche dovuto alle dimissioni di quest’ultimo da Ceo di Amazon. Da quanto è solo presidente esecutivo del colosso, le azioni di Amazon hanno perso valore causando un calo della ricchezza di 45,5 miliardi di dollari di Bezos.

Cosa c’è dietro il patrimonio di Adani: rinnovabili, energia e gas

Gautam Adani ha aziende nel settore delle rinnovabili e nella distribuzione di energia elettrica e di gas. Ad aprile 2022 il suo patrimonio aveva raggiunto gli oltre 100 miliardi di dollari superando l’imprenditore ed economista Warren Buffet, anche lui tra i 10 più ricchi al mondo. Nel corso dell’anno il patrimonio di Adani è poi aumentato di 70 miliardi di dollari, grazie anche all’acquisizione di due società di cemento quotate in India con un accordo dal valore di 10,5 miliardi. Adani è l’unico a cui è cresciuto il patrimonio netto in questo anno delicato per l’economia mondiale. 9 delle 10 persone più ricche ha infatti visto diminuire il proprio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: