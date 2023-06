Crolla un ponte sul fiume Yellowstone, in acqua treno merci con asfalto e zolfo: «Dalle cisterne un liquido giallo» – Le foto

Un treno merci che trasportava asfalto e zolfo fuso è precipitato nel fiume Yellowstone che attraversa la valle nel Montana dopo il crollo di un ponte. I funzionari della Stillwater County Disaster and Emergency Services hanno deciso di chiudere per precauzione gli accessi all’acqua potabile che si trovano a valle, mentre sono in corso le prime valutazioni sul possibile rischio ambientale. Secondo l’agenzia Ap, dopo l’incidente è fuoriuscita una sostanza gialla da alcuni vagoni-cisterna. Il capo dei servizi di emergenza della contea, David Stamey, ha assicurato che per il momento non ci sono pericoli immediati per le squadre di soccorritori che stanno lavorando sul luogo dell’incidente, spiegando poi che il materiale trasportato dal treno si stava diluendo nel fiume in piena. Secondo i responsabili della Montana Rail, non ci sono feriti tra il personale a bordo del treno. A proposito poi dell’asfalto e dello zolfo fuso, è stato poi chiarito che a temperature più fredde il materiale si sarebbe solidificato. L’incidente è avvenuto nella contea di Stillwater, vicino alla città di Columbus, a circa 65 chilometri a ovest di Billings. Si tratta di un’area poco popolata della Yellowstone River Valley, dove sono presenti alcuni ranch e terreni agricoli. Il fiume scorre lontano dal parco di Yellowstone, distante 177 chilometri a Sud Ovest.

