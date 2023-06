Ciampino: autista ubriaco e drogato alla guida dello scuolabus. Fermato e denunciato prima della gita scolastica

Aveva sul sedile accanto al volante una bottiglia di birra semivuota. E aveva assunto droga, poco prima di mettersi alla guida di uno scuolabus che doveva potare in gita dei bambini di una scuola materna di Ciampino. Le condizioni precarie dell’autista – il cui caso è raccontato oggi sull’edizione romana di Repubblica – hanno subito insospettito i poliziotti della municipale che hanno fatto un controllo a bordo del mezzo. Oltre al ritiro immediato della patente di guida l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato immediatamente sostituito da un collega, salvando così la giornata di gita per la scuola materna.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: