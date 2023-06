Napoli, invasione di galline al parco Troisi. I residenti chiedono l’intervento del comune: «Portano parassiti»

Invasione di galline al parco comunale ‘Massimo Troisi’ di San Giovanni a Teduccio, nel quartiere della periferia orientale di Napoli. Una situazione di abbandono, degrado e mancata cura del territorio che sta sollevando le ire dei residenti del quartiere, ma soprattutto paura per le condizioni igienico-sanitarie delle persone degli abitanti, che più volte hanno richiesto l’intervento delle autorità sanitarie per liberare la zona sia dalle chiocce, ma soprattutto dai parassiti che vengono portati dalle galline. Come spiegato all’edizione napoletana di la Repubblica da un residente del quartiere la situazione è critica: «Ho dovuto sigillare le uniche due aperture che ho. Nastro adesivo alla finestra e al balcone. Perché mi sono spuntate bolle rosse, molto pruriginose, alle ascelle, l’inguine, sul tronco. Credevo fosse allergia alle piante ma per il dermatologo sono morsi di insetti».

Insetti che sarebbero portati dalle galline stesse, secondo gli esperti. Nel frattempo i veterinari dell’Asl, dopo aver effettuato un sopralluogo nel parco Troisi lo scorso 1 giugno, hanno comunicato ufficialmente alla municipalità «la presenza di un numero imprecisato di galline e polli nani incustoditi e verosimilmente privi di proprietario. A una prima osservazione tali animali si mostravano in buona condizione di salute e stato di nutrizione». Da dove arrivino queste galline, però, non si sa. C’è chi ipotizza arrivino da una collinetta poco distante dal parco. Altri sostengono che la loro presenza sia dovuta a qualche allevatore che le ha abbandonate. Altri ancora sospettano che si tratti di qualche allevamento abusivo. In qualsiasi caso le autorità sanitarie sono state chiare: è necessario intervenire.

Nella nota inviata al Comune di Napoli, gli esperti dell’Asl comunicano: «Si provvederà a organizzare la cattura attraverso personale tecnico di supporto. Tuttavia si rappresenta che lo stato di abbandono dei luoghi costituisce un ostacolo alla buona riuscita dell’operazione, per cui sarebbe opportuno intervenire preventivamente alla bonifica dell’area». Alcune operazioni di disinfestazione dell’area sono già state effettuate, fanno sapere in una nota dalla Municipalità. E già lo scorso 9 giugno era stato richiesto al comune di Napoli un intervento di maggior portata che permetta di evitare che le persone abbandonino le abitazioni e che si creino nuovi focolai. Dal comune di Napoli si fa sapere che «questa settimana abbiamo in programma di intervenire sul Troisi». Intanto i residenti attendono, nella speranza di liberarsi non tanto delle galline che hanno invaso il parco, ma soprattutto dai parassiti che li stanno portando ad avere problemi di salute.

