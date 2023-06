Tensione in Rai, l’indiscrezione su Bianca Berlinguer: minaccia di lasciare “CartaBianca” a causa dei nuovi palinsesti

Dopo Fazio, Littizzetto, Gramellini e Annunziata, arriva anche Bianca Berlinguer. Sono i delusi della Rai. C’è un’indiscrezione secondo cui anche la nota presentatrice di CartaBianca avrebbe minacciato l’addio alla Rai se non le tutelano il programma. Il timore di Berlinguer – emerso dopo la presentazione dei nuovi palinsesti autunnali annunciati dall’ad Roberto Sergio al consiglio di amministrazione – è che l’organizzazione prevista da settembre, in cui ci sarebbero programmi che si rivolgono allo stesso tipo di pubblico interessato all’attualità, possano cannibalizzarsi tra loro. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il martedì alla stessa ora di CartaBianca ci sarà, infatti, anche Belve su Rai2, il programma dove Francesca Fagnani intervista persone dello spettacolo e della politica. E da novembre se la vedrà con il ritorno di Boomerissima con Alessia Marcuzzi.

Tempi di traslochi in Rai

Una scelta che rischia di mettere la conduttrice di CartaBianca a non poter fare ascolti sufficienti. Ora si vedrà se deciderà di restare o meno. D’altronde, sono tempi di traslochi in Rai. A novembre Report passerà alla domenica nello spazio che era di Che tempo che fa, mentre il lunedì al suo posto ci sarà il nuovo talk di Nunzia De Girolamo. Dopo In mezz’ora, che sarà condotto da Monica Maggioni, andrà in onda il programma Rebus, da cui è stato tolto lo storico volto Corrado Augias.

