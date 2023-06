«Tutte le droghe fanno male», lo spot del governo con Roberto Mancini scatena i meme: «È un horror… No sembra Boris» – I video

Se l’obiettivo era convincere i più giovani a stare lontani dalla droga, l’ultima campagna di comunicazione di Palazzo Chigi sembra aver fatto un enorme autogol. Lo spot – intitolato Tutte le droghe fanno male, scegli le emozioni vere e presentato il 26 giugno in occasione della Giornata internazionale contro l’uso e il traffico di droghe – è finito sotto una pioggia di meme e commenti ironici su tutti i social media. Nel filmato si vede Roberto Mancini, ct della Nazionale di calcio, che mette in guardia i ragazzi dai pericoli delle droghe. Il suo video viene visto da un gruppo di amici, che decide a sua volta di pubblicare un proprio video per ribadire il messaggio. Infine, è Mancini a tornare ancora una volta sullo schermo per invitare tutti gli spettatori a seguire lo stesso esempio e stare lontano dalle droghe.

La reazione dei social è spietata: «Con questo spot Mancini mi ha fatto venire voglia di drogarmi davvero», scherza un utente. Un altro pubblica il meme con il giudice di Masterchef Joe Bastianich, che commenta: «È come film di orrore». Ma c’è anche chi avanza qualche dubbio sulla credibilità dello spunto narrativo usato da Palazzo Chigi per il video: «“Hai visto Mancini? Ha fatto un video contro le droghe, facciamolo anche noi”. Ma in che mondo succede questa cosa?», si chiede un altro utente su Twitter. Tra gli appassionati della serie tv Boris, c’è chi nota una discreta somiglianza con la scena del personaggio Pedro Benítez, lo «scalatore delle Ande» che in modo per niente convincente prova a lanciare un messaggio contro l’uso delle droghe. Tra i tanti commenti ironici che sono spuntati sui social c’è anche quello di Giuditta Pini, ex deputata del Pd, che su Instagram scrive: «Mi è appena venuta una irrefrenabile e improvvisa voglia di fumarmi un cannone alto 2 metri… Grazie mille Giorgia, era da un po’ che non mi veniva».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: