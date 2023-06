Milano, incendio in una torre del cantiere delle Trilogy Towers: giallo sulle fiamme ai piani alti – Foto e video

Si tratta del complesso residenziale in zona Portello che ha in costruzione tre torri di 18, 15 e 11 piani. I lavori sarebbero stati vicini alla conclusione, con 140 appartamenti pronti per la consegna

È scoppiato un incendio a Milano, in via Gallarate, in una delle tre torri di Trilogy Towers, il progetto residenziale in costruzione nella zona di Piazzale Accursio a Portello, che ospiterà la nuova sede del Consolato Americano, attualmente in costruzione. Si tratta del cantiere di un complesso che ospita tre torri, chiamate Diamond, Platinum e Gold, e sono rispettivamente di 18, 15 e 11 piani. Le fiamme siano scoppiate ai piani alti dalle 16.40, sollevando anche una imponente colonna di fumo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme dopo circa un’ora. Ancora da chiarire cosa abbia provocato l’incendio nel cantiere e se si cono persone ferite o intossicate.

Incendio in un cantiere di via Gallarate, Milano, 28 giugno 2023

Foto e video concesse da Chiara Morandini

