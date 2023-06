Sfregiato il murales su Berlusconi nella via della casa d’infanzia a Milano, gli insulti in meno di 24 ore sull’opera di Palombo – Le foto

È rimasto intatto per meno di 24 ore il murale dedicato a Silvio Berlusconi realizzato ieri dall’artista AleXsandro Palombo. L’opera di street art è stata realizzata nel quartiere Isola, a Milano, davanti allo stabile dove il Cavaliere ha vissuto da piccolo. Il murale ritrae Berlusconi in abito elegante, mentre ribattezza la strada con una nuova targa: “Via Silvio Berlusconi”. Oggi, 28 giugno, al murale sono state aggiunte alcune scritte vandaliche. Affianco alla dicitura «Self-made man» è apparsa la frase «Con l’aiuto della ‘Ndrangheta». Mentre sulla targa toponomastica, che riporta il nome di Berlusconi, è stato scritto: «Ex Pdc, uomo d’affari e vecchio porco». Le frasi sono state subito cancellate da alcuni milanesi, che da ieri arrivano da ogni parte della città per scattare foto all’opera.

Sulla vicenda è intervenuto il capodelegazione di Forza Italia Lombardia, Gianluca Comazzi: «Il danneggiamento del murale dedicato alla memoria del presidente Silvio Berlusconi è un gesto vile e codardo. La mia più sincera gratitudine va ai residenti del quartiere che si sono subito mobilitati per cancellare le scritte oscene comparse». Il consigliere lombardo ha poi aggiunto: «La nostra società è fondata sulla diversità di opinioni e sul rispetto reciproco, elementi fondamentali per la convivenza civile, che sembrano però mancare a qualcuno che preferisce deturpare il ricordo di un grande italiano piuttosto che confrontarsi civilmente con chi ha idee diverse dalle sue». Non è la prima volta che un’opera dello street artist AleXsandro Palombo viene vandalizzata o presa di mira. Negli scorsi mesi è successo in almeno altre due occasioni: con il murale Power is female – che ritrae Giorgia Meloni ed Elly Schlein – e con il dito medio di Marge Simpson rivolto contro il regime iraniano.

Credits foto: Alexsandro Palombo

Credits foto: Alexsandro Palombo

Credits foto: Alexsandro Palombo

