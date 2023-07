Milano, riappare il murale su Berlusconi: questa volta fa le corna. Sfregiato di nuovo in poche ore – Le foto

Ormai sembra una firma. I murales di denuncia dell’artista aleXsandro Palombo vengono sempre più spesso cancellati perché troppo provocatori, ma lui non ci sta e li rifà ancora più forti. Era successo con quello che ritraeva Giorgia Meloni e Elly Schlein incinte, così come con quello sui Simpson e la Shoah. E oggi accade con quello di Silvio Berlusconi. Questa mattina, 6 luglio, nel quartiere Isola di Milano, in via Volturno 34, è riapparso il murale dell’ex premier ormai defunto, ma in una nuova versione. La scorsa settimana Palombo ne aveva fatto uno che ritraeva Berlusconi in abito elegante, mentre ribattezzava la strada con una nuova targa: «Via Silvio Berlusconi». In poche ore, però, era stato sfregiato da alcune scritte. Ad esempio, affianco alla dicitura «Self-made man» qualcuno aveva aggiunto la frase «Con l’aiuto della ‘Ndrangheta». L’opera aveva scatenato diverse polemiche tra i cittadini e dentro Forza Italia, tanto che è stata fatta rimuovere. Ma Palombo non ci sta e ha realizzato nuovamente l’opera, ma con un dettaglio in più: questa volta Berlusconi fa il gesto delle corna.

ANSA/Matteo Corner | Murale su Berlusconi di aleXsandro Palombo

«Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio!», commenta aleXsandro Palombo. Ma anche questa volta l’opera è rimasta intatta solo poche ore. Attualmente, infatti, risulta già vandalizzata. Sul volto e il corpo di Berlusconi ci sono alcune pennellate di vernice bianca. Il luogo del murale non è casuale. L’artista ha scelto quello spazio perché di fronte vi è lo stabile dove il fondatore di Forza Italia è cresciuto, un tempo luogo operaio e sede del Partito Comunista milanese e oggi zona alla moda con grattacieli di lusso come il Bosco Verticale e le sedi delle banche.

ANSA/Matteo Corner | Murale su Berlusconi di aleXsandro Palombo

