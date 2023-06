Torino, cosa rischiano i finti terroristi dell’addio al celibato: «Era uno scherzo, scusateci»

Oltre alla denuncia per procurato allarme in arrivo una multa per i passamontagna e i fucili da soft air

I finti terroristi che hanno rapito per scherzo un loro amico durante un addio al celibato a Trofarello nel torinese rischiano fino a 5 mila euro di multa. I 9 si sono presentati con casco e passamontagna oltre che fucili da soft air ma senza tappo rosso durante la festa. Hanno portato via con la forza il futuro sposo e l’hanno rinchiuso, dopo averlo legato e imbavagliato, in un furgone. Poi sono intervenuti i carabinieri, che hanno seguito la traccia della targa del furgone per ritrovare i finti terroristi. E denunciarli per procurato allarme. Ora, spiega l’edizione torinese di Repubblica, rischiano una multa da 5.000 euro ciascuno. Perché durante il “blitz” avevano il volto coperto e hanno rimosso i tappi rossi dai fucili. Ed entrambi i comportamenti sono vietati. Un anziano è stato costretto a ricorrere al pronto soccorso perché è svenuto quando ha visto i finti terroristi. Andrea, il “rapito” del blitz, dice che adesso è dispiaciuto: «Scusatemi. Non posso dire nulla per non mettere in difficoltà i miei amici».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: