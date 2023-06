Novara, parcheggia nel posto disabili e si ritrova l’auto distrutta: la polizia lo multa e gli ritira la patente

Posteggia l’automobile su un parcheggio riservato ai disabili senza l’autorizzazione, torna e si ritrova il veicolo distrutto. Protagonista della vicenda un 22enne, cittadino albanese che sabato 24 giugno ha ritrovato il parabrezza sfondato e la fiancata rigata della sua autovettura Wolkswagen. Nonostante i danni subiti, la polizia – intervenuta sul posto, sabato 24 giugno – gli ha anche comminato una multa per aver parcheggiato il veicolo nel posto riservato ai disabili e ritirato la patente perché, cittadino albanese e residente nel territorio italiano da più di un anno, non aveva provveduto alla conversione del titolo di guida. Il 22enne dopo aver sporto denuncia in questura, ha raccontando che poco prima l’arrivo degli agenti al centro commerciale di Novara dove è accaduto la vicenda, alcuni passanti avevano notato una uomo con in mano una stampella colpire la vettura. La polizia di Novara, scrive La Stampa, è riuscita in seguito a risalire all’autore, che è stato denunciato in stato di libertà per avere danneggiato il veicolo.

