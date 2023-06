Virgin Galactic, missione compiuta: 4 gli italiani a bordo del primo volo spaziale commerciale della navetta

Si è conclusa con esito positivo la prima parte della missione Virtute 1, il primo volo spaziale commerciale di Virgin Galactic, decollato dalla base Spaceport America, nel New Messico, che ha portato nello spazio suborbitale, in condizioni di microgravità, due membri dell’Aeronautica Militare Italiana e uno del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Durante il volo, durato 75 minuti, si sono svolti a bordo ben 13 esperimenti per effettuare 13 esperimenti che vanno dalla termofluidodinamica, alla biomedicina, passando per lo sviluppo di materiali innovativi e sostenibili. L’equipaggio è ritornato a terra senza problemi. Non si tratta però dell’unico volo previsto dalla compagnia fondata dal miliardario inglese Richard Branson nel 2004. Dopo la missione italiana è previsto che volino nello spazio oltre cento altri equipaggi, previo il pagamento di un biglietto il cui costo, che nel corso degli anni, è passato da 200mila euro a 450mila euro. I prossimi voli sono previsti per il mese di agosto, e avranno cadenza mensile.

Gli italiani sulla navetta

Tra i membri dell’equipaggio era presente il colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana Walter Villadei, comandante della missione, che ha indossato una tuta per la misurazione dei dati biometrici. Oltre al comandante, era presente anche il Tenente Colonnello Angelo Landolfi, medico dell’Aeronautica Militare Italiana, che si è occupato della misurazioni delle performance cognitive in condizioni e dello studio e sperimentazione di sostanze liquide in condizioni di microgravità. Il terzo membro a bordo del volo è stato il professor Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha svolto una serie di test utilizzando sensori multipli per lo studio della frequenza cardiaca in condizioni di microgravità. Oltre ai tre italiani sul volo era presente il pilota Nicola Pecile.

Il video della missione

