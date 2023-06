Brasile, pugno di ferro della Corte Suprema contro l’ex presidente Bolsonaro: non potrà più correre per altre elezioni per 8 anni

La Corte suprema elettorale del Brasile ha emesso la sua sentenza sull’ex presidente Jair Bolsonaro: non potrà candidarsi ad alcuna carica politica per i prossimi 8 anni. Bolsonaro è stato riconosciuto colpevole, come riporta la Bbc, di abuso di potere nella corsa alle elezioni presidenziali dello scorso ottobre, poi vinte dallo sfidante di sinistra Lula: aveva denunciato, senza fondamento, come il voto elettronico sarebbe stato vulnerabile a possibili frodi e attacchi hacker. I legali dell’ex presidente potrebbero presentare ricorso contro la sentenza.

