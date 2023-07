Portofino secondo i Ferragnez: suite da 5mila euro, barca e focaccia a colazione – Il video

Un day in the life come molti altri di quelli che si vedono negli ultimi anni sui social. Risveglio, attività della giornata, pasti, descrizione della vita nel luogo prescelto. Solo che questa volta a pubblicarlo è l’influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni, da una delle mete di villeggiatura più popolari del nostro Paese, Portofino. Alla faccia di chi non se la può permettere, Ferragni mostra i dettagli della sua giornata nella cittadina ligure, tra un look «tutto Vuitton», l’abbondante colazione con focaccia dell’hotel dopo la notte in una delle costose suite dell’albergo, e la barca che sfreccia sul mare azzurro. Il pranzo in un ristorante «troppo cute dove andiamo sempre». Bagno in piscina nel pomeriggio prima di una cena romantica – e «un po’ awkward» – nel ristorante dell’hotel, lo Splendido, assieme al marito Fedez, tra fiori, candele e una vista mozzafiato.

