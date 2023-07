Fedez mostra per la prima volta il tatuaggio di Vittoria a sua figlia: come ha reagito – Il video

Poco più di un mese fa Fedez aveva mostrato ai suoi follower il nuovo tatuaggio che aveva come soggetto sua figlia Vittoria. Una riproduzione che non aveva raccolto un grande entusiasmo tra i fan del rapper, anzi a prevalere nei commenti erano le prese in giro se non addirittura qualche insulto. C’era stato anche chi aveva invitato Fedez a denunciare il tatuare perché quel disegno non le rendeva giustizia. Finalmente però è arrivato il momento in cui la piccola Vittoria di due anni ha scoperto, almeno a favore dei social del papà, quel mitologico tatuaggio. In una storia del rapper viene immortalato il momento in cui lo la chiama e le mostra il tatuaggio: «Chi è amore?». Lei si riconosce, abbassa lo sguardo, poi rialza la testa con un’espressione un po’ interdetta rivolta al padre. Finché Fedez le rivolge la domanda che aspettava di fare da tempo: «Ti piace?». La reazione è epica: la piccola Vittoria decide di andarsene, evitando di dare qualsiasi tipo di risposta a suo padre. Eppure la madre, Chiara Ferragni, una reazione che già anticipava tutto l’aveva già avuta il mese scorso, quando tra i commenti aveva postato una fragorosa risata.

