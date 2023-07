Chiara Ferragni, la risposta alle critiche sulla vacanza in Sicilia mentre l’isola brucia: «Se avete bisogno di me sono qui»

«Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post». Con queste parole, Chiara Ferragni risponde alle critiche ricevute a seguito della sua vacanza in barca tra Salina, Panarea e Lipari, mentre la Sicilia brucia. «Il mio post di un lunedì piacevole è stato postato prima degli incendi di ieri notte», specifica l’imprenditrice digitale, riferendosi al carosello pubblicato su Instagram con la scritta «A good monday» che i followers non le hanno perdonato. L’influencer, seguita da oltre 29 milioni di persone sul social di Meta, spiega inoltre di aver visitato la città di Palermo, alle prese da lunedì 24 luglio, con devastanti incendi. «Ho visto coi miei occhi – si legge nella storia – la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutto noi. Ho provato a pensare – sottolinea Ferragni – cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato risposta». Poi l’appello alle istituzioni: «Se dovessero aver bisogno di me in qualche modo, io sono qui per fare la mia parte», conclude.

