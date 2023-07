Chiara Ferragni in Sicilia tra yacht e selfie sorridenti. Critiche dai followers: «Qui stiamo bruciando, vergognati». Interviene Fedez per difenderla (e sbaglia)

Chiara Ferragni si trova in vacanza in Sicilia. No, non si trova a Catania, tra continui blackout e nemmeno a Palermo, dove un incendio rende invivibile l’aria. L’influencer seguita da oltre 29 milioni di follower su Instagram si trova in vacanza con gli amici in barca tra Salina, Panarea e Lipari. Tra un selfie e qualche video ha postato un carosello di scatti con la scritta “A good monday“. Nessuna menzione ai drammi che affliggono l’isola in queste ore. Giusto una storia sulla notte da incubo vissuta dai milanesi con ingenti danni da maltempo e perfino tre vittime. I followers non la perdonano. «Sei imbarazzante! Stiamo bruciando, morendo, fallendo , faticando. Ma tu ti localizzi/tagghi/mostri/vendi in Sicilia. Questo sei», commenta Francesco. E ancora: «Catania alla disperazione. Palermo circondata dalle fiamme. Ma per te, che ti trovi in Sicilia, ovviamente #supplied, è un Good Monday… ma vergognati». «Ma hai capito che la Sicilia va a fuoco? – è un altro commento – La gente è senza luce e acqua e gli aeroporti sono chiusi? Ma te la potevi risparmiare oggi? Boh».

Qualche ora dopo Chiara ha postato una story similare a quella fatta per i milanesi. «Sicilia spero stiate tutti bene», è la didascalia a corredo della foto dell’incendio che sta facendo soffrire i palermitani. Una mossa, quest’ultima, che continua a non convincere. «No Chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La NOSTRA terra sta bruciando. E sinceramente ci serve a poco la storia in cui tu dici di amarla», è uno degli ultimi reply sulla sua pagina.

Fedez difende la moglie, ma scivola anche lui

Fedez, che al momento sta passando le vacanze in Sardegna, interviene a modo suo sulla vicenda cercando di difendere la moglie. Critica, via Twitter, un pensiero fatto dallo scrittore e blogger Fran Altomare. «La Sicilia va a fuoco. Lei: good monday. Ok», ha scritto Altomare. Il rapper controbatte spiegando che l’allerta della protezione civile fa riferimento alla scorsa notte non alle foto postate ieri mattina dalla compagna. Peccato che i problemi in Sicilia ci siano da diversi giorni. Il dissing non è più disponibile perché entrambi i tweet sono stati rimossi.

Leggi anche: