F1, Verstappen domina anche il Gp d’Austria. Seconda e quarta le Ferrari di Leclerc e Sainz

Sul podio anche la Red Bull di Perez, settimo posto per Hamilton

È sempre lui, Max Verstappen, a trionfare. Il belga-olandese nel Gran Premio d’Austria ha messo ancora una volta la propria Red Bull davanti a tutti, confermandosi leader indiscusso della stagione piloti. Dietro, dopo tante delusioni, le due Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e Carlos Sainz, quarto. Lo spagnolo è stato per diversi giri protagonista di una stoica difesa del gradino più basso del podio, che al 61esimo dei 71 giri previsti nella cittadina di Spielberg ha dovuto cedere a Sergio Perez. Gara più complicata per Lewis Hamilton, che non va oltre il settimo posto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: