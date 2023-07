Montepescali, scatta l’allarme bomba in stazione: ma è un power bank a forma di granata

Momenti di panico e preoccupazione alla stazione di Montepescali, frazione del comune di Grosseto. La circolazione ferroviaria è stata interrotta perché è stato ritrovato uno zainetto con una presunta bomba a mano all’interno. L’oggetto sospetto si trovava a bordo del convoglio R 6193 (tratta Pisa Centrale-Roma Termini). Tempo di fermare il mezzo, effettuare i controlli ed ecco che si capisce come il contenuto presente all’interno del contenitore fosse in realtà del tutto innocuo. Il proprietario stesso si è presentato dalla PolFer riferendo di aver perso uno zainetto, all’interno un powerbank, a forma di bomba a mano. Alle ore 22:00 è stato concesso il nulla osta per la ripresa della circolazione sulla tratta.

