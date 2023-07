Stoltenberg alla guida della Nato per un altro anno

Jens Stoltenberg resterà segretario generale della Nato per un ulteriore anno, fino al 1° ottobre 2024. La decisione presa oggi informalmente sarà approvata dai capi di Stato e di Governo alleati al Vertice di Vilnius, l’11 e 12 luglio. «Gli alleati hanno ringraziato il Segretario Generale per la sua leadership e il suo impegno, che sono stati fondamentali per preservare l’unità transatlantica di fronte a sfide di sicurezza senza precedenti», si legge in un testo pubblicato sul sito della Nato. «Sono onorato della decisione degli alleati di estendere il mio mandato di Segretario Generale: il legame transatlantico tra Europa e Nord America ha garantito la nostra libertà e sicurezza per quasi settantacinque anni e, in un mondo più pericoloso, la nostra grande Alleanza è più importante che mai», ha dichiarato Stoltenberg. L’ex premier norvegese, alla guida dell’Alleanza atlantica dal 2014, aveva detto in passato di non volere un ulteriore rinnovo dell’incarico. Lo stallo su nomi alternativi, però, ha portato alla conferma fino all’ottobre 2024.

Leggi anche: