Mediaset ha già deciso e incorona Pier Silvio come unico vero erede del signore delle tv – Il video

L’occasione è stata quella della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, che resteranno però top secret ancora fino alle 12 del 5 luglio. Ma tutte le star e i dipendenti di Mediaset hanno deciso fuori programma di celebrare l’incoronazione di Pier Silvio Berlusconi come unico e vero erede legittimo del signore della televisione italiana. Il filmato è stato trasmesso in diretta sul suo account Instagram da Nicola Porro, uno dei volti di punta dell’informazione Mediaset. Sul palco Gerry Scotti, che conduceva la serata, ha lanciato un filmato speciale, una «sorpresa dal cuore di tutta Mediaset» per Pier Silvio che ha aperto la serata. Un filmato dal titolo «Caro Piersilvio, questo è per te», che ha messo insieme i primi passi del figlio accanto al padre alla guida della tv italiana, ripercorrendo questi anni fino al discorso che proprio Pier Silvio ha voluto fare ai dipendenti a Cologno Monzese nel giorno del funerale del padre. Un omaggio, ma anche una investitura aziendale che equipara figlio e padre al di là di ogni ragionevole dubbio e critica. Alla fine l’applauso di tutti i presenti scattati in piedi per celebrare il nuovo signore della tv italiana.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: