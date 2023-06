Mediaset, la sorpresa dei dipendenti dopo il funerale lascia di stucco Pier Silvio Berlusconi – Il video

Dopo il dolore e il raccoglimento, l’emozione inaspettata. Pier Silvio Berlusconi, terminati i solenni funerali del padre al Duomo di Milano, ha fatto ritorno nella sede di Mediaset. Dove ad aspettarlo a sorpresa ha trovato raccolti nello Studio 20 tutti i dipendenti dell’azienda. Una sorpresa che ha lasciato di sasso Pier Silvio, che ha improvvisato un ringraziamento e un saluto molto caldo. «Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza. Però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo ad essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita», ha detto ai suoi nel discorso immortalato e successivamente condiviso sul profilo Instagram “Qui Mediaset”. Per poi aggiungere: «Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro». «Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà», ha concluso Berlusconi jr, prima di stringere in un abbraccio uno dei volti simbolo delle reti Mediaset, Gerry Scotti.

Leggi anche: