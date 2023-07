Zaporizhzhia, l’accusa del Cremlino: «Stanotte Kiev attaccherà la centrale». Forte esplosione nel Donetsk – Il video

Lo scontro sul campo tra Kiev e Mosca continua. Nelle città orientali di Donetsk e Makiivka, sotto il controllo dei russi, si è sentito il rumore di una potente esplosione. Secondo il sindaco filorusso di Donetsk, Alexey Kuzmin, «le forze armate ucraine hanno bombardato i quartieri Voroshilovsky e Kalininsky». Uno dei fronti più caldi del conflitto resta però la zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Renat Karchaa, consigliere del direttore generale dell’agenzia russa Rosenergoatom, sostiene che questa notte – tra il 4 e il 5 luglio – l’esercito ucraino cercherà di attaccare la centrale atomica per rientrarne in controllo. Il piano di Kiev consisterebbe nel lancio di munizioni con scorie radioattive, rimosse nei giorni scorsi da un’altra centrale nucleare del Paese. «Si stanno adottando misure di massima protezione, ma non possono essere rivelate», ha detto Karchaa all’agenzia russa Interfax. L’Ucraina però non ci sta e sostiene che si tratti di una provocazione. Secondo lo Stato maggiore dell’esercito di Kiev, Mosca avrebbe posizionato alcuni ordigni sul tetto del terzo e del quarto reattore.

«Oggi sono stati collocati oggetti estranei simili a ordigni esplosivi sul tetto esterno del terzo e quarto reattore della centrale di Zaporizhzhia. La loro detonazione non è destinata a danneggiarli, ma può creare l’immagine di un bombardamento da parte dell’Ucraina. Questo è ciò che i media e i canali Telegram russi stanno diffondendo falsamente», si legge nel rapporto delle Forze armate di Kiev. Per il momento la situazione sembra tutto sommato controllo, come testimoniato anche da alcune immagini raccolte dall’intelligence occidentale e mostrate in esclusiva dall’edizione delle 20 del Tg1. I filmati raccolti non mostrerebbero alcuna criticità né nel deposito di scorie radioattive né alla centrale nucleare.

