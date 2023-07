Donzelli: «Ricciardi del Pd ha fatto il segno “ti aspetto fuori”». Urla in Aula tra FdI e Pd sulla commissione Covid: caccia ai filmati – Il video

L’accusa del coordinatore di FdI al collega dem mentre in Aula volano parole grosse durante il dibattito per la commissione sulle gestione del Covid

Alta tensione alla Camera mentre si discute dell’istituzione della Commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, poi approvata dalla maggioranza. La bagarre esplode dopo che il deputato di FdI Giovanni Donzelli lancia una pesante accusa nei confronti del collega del Pd Toni Ricciardi. In aula si discute del ruolo degli enti locali nella gestione della pandemia, quando a un certo punto sarebbero volate parole grosse tra opposizione e maggioranza. Donzelli parte alla carica: «Il vicepresidente del gruppo del Pd Ricciardi ha fatto al capogruppo Foti il segno “ti aspetto fuori”. Si verifichi se sia vero e sia sanzionato». Gli animi in Aula si infiammano, finché torna la calma con l’inizio della diretta tv. Davanti alle protesta, tocca al vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, intervenire: «Io non ne ho avuto contezza, nel caso fosse accaduto spero che il deputato Ricciardi intenda scusarsi. In caso contrario andremo a verificare con i filmati». Ricciardi però pare non avere alcuna intenzione di ammettere quel che ha denunciato Donzelli. Allora Rampelli si vede costretto a procedere: «Non mi pare che intenda scusarsi, quindi andremo alla verifica».

