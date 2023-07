Matteo Renzi cita in giudizio Bianca Berlinguer

Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano. Lo annuncia una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva. Al Fatto Berlinguer ha detto che all’epoca in cui era premier e lei direttrice del Tg3 le telefonava per chiederle due servizi al giorno: «Uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani». E ha aggiunto: «Vedo che oggi il suo giornale attacca me e altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi». La citazione completa è questa: «Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica. In particolare era stata la pretesa di Matteo Renzi: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorni, uno contro i 5 stelle ed un altro contro Bersani. Vedo che oggi il suo giornale attacca me ed altri perchè avremmo ceduto al richiamo dei soldi».

