La risposta di Baiardo sul testamento di Berlusconi: «Niente ai Graviano? Stanno bene senza i suoi soldi» – Il video

Nel giorno della rivelazione del testamento di Silvio Berlusconi, un commento da Salvatore Baiardo era quantomeno atteso dai suoi follower sui social. L’ex tuttofare dei fratelli Graviano ormai sempre più influencer tra un aperitivo e una diretta Instagram però non si sbottona. Anzi nel suo ultimo video su TikTok prova a ignorare la giornata cruciale per la famiglia Berlusconi, finché almeno un follower non lo sollecita con un commento. Tra i lasciti ai figli dell’ex premier, oltre che all’amico Marcello Dell’Utri e alla compagna Marta Fascina, il fan di Baiardo provoca chiedendo come mai non ci fossero lasciti per i boss mafiosi di cui Baiardo si fa puntualmente portavoce. Lui nicchia e risponde tentando di essere ironico: «Ai Graviano nessuna eredità da Berlusconi? Eh insomma, loro stanno già bene. Non hanno mica bisogno dei soldi di Berlusconi». Peccato però che i due stragisti di Cosa Nostra non possano godersi il presunto tesoretto di cui parla Baiardo, visto che Giuseppe Graviano sta scontando l’ergastolo nel carcere di Terni per le stragi e gli attentati del 1993, mentre suo fratello Filippo è rinchiuso a Parma, anche lui con una condanna al carcere a vita.

Leggi anche: