Britney Spears presa a schiaffi dalla security di una star del basket: l’incidente dopo aver chiesto un selfie

Dopo una vita passata tra folle adoranti, Britney Spears era per una volta passata all’altra parte della barricata, quella dei fan. Ma non sembra essere destinata a calzare quei panni: quando ha chiesto un selfie a Victor Wembanyama, la nuova stella dei San Antonio Spurs, non solo se lo sarebbe visto negato, ma avrebbe per giunta ricevuto una sberla in piena faccia. Lo riporta il portale americano Tmz: l’episodio sarebbe avvenuto a Las Vegas mercoledì sera. Spears stava cenando al ristorante Catch dell’Aria Hotel assieme al marito, Sam Asghari, quando nel locale è entrato il 19enne appena selezionato come prima scelta assoluta al Draft Nba da San Antonio. Un incontro inatteso, per la pop star americana, che entusiasta è corsa nella direzione dell’atleta, per poi picchiettare sulla sua spalla per chiedergli di girarsi. Al che un membro della security di Wembanyama, che non l’aveva riconosciuta, è intervenuto e le ha rifilato uno schiaffo per allontanarla. Un colpo che ha fatto volare gli occhiali indossati da Spears e l’ha quasi fatta finire a terra. Ma l’artista non si sarebbe scomposta troppo: una volta risistemata, ha fatto ritorno al suo tavolo. Poco dopo, la security l’ha finalmente riconosciuta, e si è immediatamente scusata per l’accaduto. Ma ormai era troppo tardi: lo staff di Britney avrebbe già presentato una denuncia alla polizia. La vicenda però, conclude Tmz, non è stata gestita come «un’aggressione criminale». I poliziotti hanno infatti stabilito che Smith non stava cercando di ferire Britney Spears, ma piuttosto di difendere Victor Wembanyama.

Leggi anche: