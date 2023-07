«L’aereo è troppo pesante, vi offriamo 500 euro se scendete dal veivolo»

L’aereo è troppo pesante e almeno venti passeggeri sono stati costretti a scendere. È successo sul volo EasyJet del 5 luglio scorso, partito con quasi due ore di ritardo dall’aeroporto di Lanzarote (Spagna) per dirigersi al John Lennon Airport di Liverpool (Gran Bretagna). A causa delle condizioni meteo difficili e dell’eccessivo peso sul veivolo – riporta il magazine locale Liverpool Echo – il pilota ha dovuto chiedere gentilmente ai viaggiatori se qualcuno fosse stato disposto a rinunciare momentaneamente alla partenza. «Grazie per essere venuti qui oggi. Poiché siete in tanti, l’aereo è piuttosto pesante», spiega il comandante in un video pubblicato sulla testata inglese. «Questo aereo pesante, combinato con una pista piuttosto corta e con le attuali condizioni sfavorevoli qui a Lanzarote, significa che l’aereo è troppo pesante per decollare. Sono qui, seduto con il mio primo ufficiale superiore. Abbiamo molta esperienza in questo campo e lo abbiamo già fatto in passato». «La sicurezza è nostra priorità assoluta, non c’è modo, con le attuali condizioni di vento, di far decollare l’aereo. Ci sono diversi fattori: fa molto caldo, il vento non è fantastico, la direzione non è delle migliori. Ora vi starete chiedendo cosa succederà adesso ed è per questo che sono venuto qui a dirvelo. Ho parlato con il nostro team operativo e l’unico modo per risolvere un problema con un aereo pesante è renderlo leggermente più leggero. Se possibile, vorrei chiedere a 20 volontari di scegliere di non volare per Liverpool stasera. Se qualcuno vuole offrirsi volontario, ci sarà un incentivo. La cifra attuale che ci è stata proposta da easyJet è fino a 500 euro per ogni passeggero disposto a non volare stasera». Nel video si sentono i passeggeri protestare, alcuni scuotono la testa. Diciannove persone, secondo quanto riferito da un portavoce della compagnia, hanno accettato la proposta. Il volo, che ha lasciato Lanzarote solo alle 23.30 del 5 sera è arrivato all’aeroporto John Lennon poco dopo le 3 del mattino del 6 luglio.

(foto copertina EPA/ALEJANDRO GARCIA)

Leggi anche: