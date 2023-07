La minisindaca Bonaccorsi all’attacco di Viva Rai2!: «Fiorello è incompatibile»

«Leggo che l’ad della Rai Roberto Sergio si sta adoperando per mediare con i condomini di via Asiago per fare in modo che la trasmissione Viva Rai2! di Fiorello, anche la prossima stagione, possa tenersi, in strada, come vorrebbe l’artista. Ritengo che vada assicurata a Fiorello la possibilità di proseguire con il suo show, trovando, però, una modalità che tenga conto dell’impatto della trasmissione sui residenti delle vicine strade, a partire da via Asiago». Ad affermarlo, in una nota, è la presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi. «Purtroppo, per come è stata organizzata durante la stagione scorsa – aggiunge la minisindaca – dobbiamo registrare l’incompatibilità di Viva Rai2! con le esigenze dei residenti, sia per gli orari di messa in onda, la mattina presto, che per le modalità di svolgimento, visto che la strada veniva lasciata sporca e in disordine dopo ogni puntata. La Rai è un servizio pubblico e non può non tenere in considerazione le esigenze dei cittadini. Mi auguro, quindi, che si possa trovare una soluzione che rilanci Viva Rai2! salvaguardando prima di tutto il diritto al riposo e al decoro dei residenti di quell’area».

Fiorello e VivaRai2 assenti dai palinsesti Rai

Quello che ha colpito la stampa nella presentazione dei nuovi palinsesti della Rai a Napoli è stata proprio l’assenza di VivaRai2, un programma molto seguito, che lo scorso giugno ha visto il 22,9% di share con 1.126.000 spettatori. Ciononostante, però, il noto conduttore non avrà un posto in Rai. Per ora. A spiegarne i motivi è stato l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. «C’è il tema di via Asiago 10, di un palazzo storico dove abitano delle persone. Io e il mio staff stiamo ragionando per trovare una soluzione, una sintesi che consenta di riprendere la trasmissione a novembre. L’azienda lo vuole fortemente e faremo di tutto perché ciò possa accadere», ha precisato l’ad. A pesare quindi le lamentele da parte dei residenti, vittime del chiasso causato dal programma. Sulla questione il conduttore ci scherzò su: «Il casino c’è, e non possiamo biasimare chi si lamenta, lungi da noi farlo. La Rai per confermarci dovrebbe fare esattamente 15 riunioni di condominio!».

La replica della Rai a Bonaccorsi

«Spiace leggere che dopo le puntate di Viva Rai2! via Asiago fosse «sporca». Lo scrive la Rai dopo le dichiarazioni della presidente Bonaccorsi. «In tutti i mesi che la trasmissione è andata in onda, al termine della diretta, si è sempre provveduto a restituire il giusto decoro ad una strada dove, oltre ai residenti, sono ubicati anche gli uffici, le redazioni e gli studi di Rai Radio. Quindi è una forzatura inappropriata quella dell’associazione “Strada sporca” contro la trasmissione di Rai 2», sottolinea la nota.

Leggi anche: