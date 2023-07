L’arrivo di Facci, il ritorno di Barbareschi, la conferma di Damilano: cosa cambia e cosa resta nei palinsesti Rai

Il ritorno di Luca Barbareschi in seconda serata su Rai3 con In barba a tutto, otto puntate tra interviste, monologhi, clip e servizi, ma anche quello di Enrico Ruggeri con Gli occhi del musicista che approda in seconda serata su Rai2, a partire da dicembre. Sono solo alcuni dei programmi che vedremo nel prossimo palinsesto Rai. Nel pomeriggio di Rai1 al posto di Serena Bortone debutta La volta buona con Caterina Balivo: un programma di infotainment che racconterà le eccellenze italiane in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo. Come già anticipato, ancora nessuna decisione su chi sostiuitrà Bianca Berlinguer. Durante la presentazione dei palinsesti in corso oggi, 7 luglio, a Napoli, Roberto Sergio – amministratore delegato Rai – ha annunciato che ci saranno trenta nuovi programmi e un aumento della presenza dei talent, soprattutto tra access prime time e preserale. «Aggiungere vuol dire essere ancora più pluralisti, inclusivi e multigenere, di come la Rai è stata in passato», ha sottolineato l’ad.

I palinsesti

A presentare i programmi è Stefano Coletta che parte dalla mattina, dove dopo il Tg1 ci sarà Uno Mattina alle 8.05: nella conduzione si aggiunge Daniela Ferolla. A pranzo resta Storie Italiane con Eleonora Daniele, a seguire il cooking di Antonella Clerici. Si conferma La Vita in Diretta. A dominare il preserale sarà Reazione a catena con Marco Liorni, il tg alle alle 20 e il ritorno di Affari Tuoi. A settembre ci saranno i noti show del venerdì e del sabato sera che segneranno l’apertura di Rai 1 con Carlo Conti alla guida di Tale e Quale Show e Milly Carlucci con Ballando con le stelle. Su Rai1 Francesco Giorgino arriva il lunedì in seconda serata con XXI Secolo, il racconto settimanale dell’attualità.

Fiorello non c’è (per ora)

Su Rai2 debutta Filippo Facci con la striscia quotidiana I facci vostri, prima del tg delle 13, mentre in seconda serata arriva Luisella Costamagna alla guida di Tango. Su Rai3 c’è Nunzia De Girolamo con Botta e risposta, il lunedì in prime time. In access confermato Il cavallo e la torre con Marco Damilano. Pesa un grande vuoto: l’assenza di Fiorello. Viva Rai2! non compare tra i palinsesti autunnali. «C’è il tema di via Asiago 10, di un palazzo storico dove abitano delle persone. Io e il mio staff stiamo ragionando per trovare una soluzione, una sintesi che consenta di riprendere la trasmissione a novembre. L’azienda lo vuole fortemente e faremo di tutto perché ciò possa accadere», ha spiegato Roberto Sergio.

Da Alberto Angela a Il Collegio e La Caserma

Tra le conferma spicca il nome di Alberto Angela con Ulisse il piacere della scoperta a cui si affiancheranno The Voice Kids guidato da Antonella Clerici. Altro appuntamento con la musica sarà Sanremo Giovani. Trai format di successo si riconfermano Il Collegio, Boomerissima e La Caserma, senza dimenticare le seconde serate cult di Bar Stella con De Martino, di Stasera c’è Cattelan su Raidue. Belve di Francesca Fagnani raddoppia in prima serata, in onda il martedì e il mercoledì su Rai 2.

Serie tv e fiction

Si conferma per la quarta stagione il titolo di grande successo, soprattutto tra i giovanissimi, di Mare fuori. Per quanto riguarda il period drama, ci saranno nuovi titoli per raccontare alcuni degli eventi più significativi della storia nazionale italiana. Si tratta di La lunga notte, La caduta del Duce e La rosa dell’Istria. Nuove declinazioni del poliziesco con Il metodo Fenoglio, Il clandestino con Edoardo Leo che interpreta un solidale investigatore privato, e Gerri. Grande attenzione alla fiction. Sono in programmazione nella prossima stagione anche i sequel di il record di Doc – Nelle tue mani 3, Don Matteo 14 con Raoul Bova, Blanca 2, Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3, Un professore 2 e I bastardi di Pizzofalcone 4. Si conferma con i daily drama Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole.

