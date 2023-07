Porro-Cruciani a raffica sui palinsesti Rai: «Dovrebbero privatizzarla, ma occupano come gli altri. TeleMeloni? Ma se c’è Saviano» – Il video

Ce n’è per tutti sul palco del teatro Petruzzelli di Bari, dove Nicola Porro ha ospitato Giuseppe Cruciani per una versione straordinaria della “Zuppa di Porro”, la rassegna stampa che il vicedirettore de Il Giornale offre puntualmente sui suoi social. In quest’ultima La Zanzara nella zuppa, il conduttore del celebre programma su Radio24, tra i tanti argomenti d’attualità, commenta i nuovi palinsesti Rai, con non poco imbarazzo per Porro, fresco di rinnovo del contratto con Mediaset. Sullo sfondo c’è il passaggio di Bianca Berlinguer dalla Rai a Cologno Monzese, su cui Porro prova in tutti i modi a contenere le frecciate di Cruciani che cita Vincenzo De Luca e quel «avete dato una sola a Mediaset con Berlinguer…». Ma il punto che più interessa a Cruciani è quel “Tele Meloni” che spesso ha accompagnato i titoli dei giornali più critici nei confronti del governo. «Ma l’occupazione della Rai c’è sempre stata – incalza il conduttore de La Zanzara – la gente normale, a parte i giornalisti, se ne fotte di conduce i programmi, di chi viene spostato dalla politica… basta che uno funzioni, sennò cambiano canale. La gente non vorrebbe la Rai occupata a vita dalla politica, vorrebbe che un governo serio di centrodestra iniziasse a parlare di privatizzazione della Rai. Invece, e scusa se ti rovino ancora i rapporti col centrodestra anche oggi – scherza Cruciani con Porro – la occupano e basta, come gli altri». «Tu sei caduto nella trappola – risponde Porro – Chi hanno scelto per occupare la Rai? Saviano, a cui hanno dato un programma. Come si fa a dire che occupano la Rai?». E Cruciani gli ricorda: «Lo stesso che aveva detto della Meloni che era “una bastarda”». Roberto Saviano andrà a condurre da novembre il programma Insider, su Rai3, il sabato in prima serata. Porro continua: «Bortone è una donna della Meloni? È di sinistra. Sigrifido Rannucci, è della Meloni? Insider, Saviano? Caterina Balivo? No perché magari qualcuno mi dice che la Balivo è una giovane balilla. Nunzia De Girolamo? Era da Giletti, stava in un partito che non era quello di Meloni, ha fatto la giornalista negli ultimi anni…».

