Da «Io sono Leggendo» alla «Insostenibile pesantezza del Leggere». I migliori meme sulla gaffe del ministro Sangiuliano al Premio Strega

«Io sono Leggendo». Così titola uno dei meme più popolari sulla gaffe del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano che ha lasciato intendere di non aver letto i libri finalisti del premio Strega – alla cerimonia aveva dichiarato: «Proverò a leggerli» – salvo poi raddrizzare il tiro e annunciare che le sue parole erano state «travisate», poiché intendeva che sarebbe «tornato ad approfondirli». Come sempre, però, Internet non perdona, con il ministro che nel giro di una manciata di ore è diventato protagonista di meme e giochi di parole a causa della figuraccia fatta dialogando con la conduttrice Geppi Cucciari. Che li abbia letti o meno, Sangiuliano è oggetto dell’ironia del web, con battute su titoli, autori, e fraintendimenti. Oltre all’iconico titolo con Will Smith, c’è chi scomoda Milan Kundera e la sua Insostenibile leggerezza dell’essere, che diventa «pesantezza del leggere», passando per Salvatore Quasimodo, e Alberto Bevilacqua, e molti altri.

Leggi anche: