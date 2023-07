«Venite subito, mia madre è morta per colpa mia», la tragedia nel Savonese: arrestata la figlia che teneva l’anziana legata al letto

È stata arrestata una donna di 60 anni dopo che lei stessa ha chiamato il 112 dicendo per denunciare la morte di sua madre. «Venite subito – aveva detto al telefono – mia madre è morta, è colpa mia… è colpa mia!». Subito dopo la chiamata, i carabinieri hanno raggiunto la casa in un cui vivevano le due donne, un’abitazione isolata a Stella, nel Savonese. Ed è stato lì che i militari hanno trovato una situazione di evidente e grave degrado, soprattutto dal punto di vista igienico. La 60enne, arrestata per maltrattamenti aggravati e sequestro di persona, costringeva l’anziana madre a vivere in una stanza di pochi metri quadrati, già piena di oggetti di ogni genere. Anche il letto in cui dormiva l’anziana era in pessime condizioni igieniche. È stata la 60enne a raccontare di aver legato al letto la madre con corde e collari per cani in tessuto e in metallo nel timore che potesse farsi male in casa. Per evitare che potesse uscire dalla stanza durante la notte, la 60enne ha ammesso di aver bloccato la porta con una sbarra di ferro. Prima di morire, l’anziana si trovava già in condizioni di forte debilitazione. La notte prima di morire era legata al letto con le mani immobilizzate. All’improvviso avrebbe però avuto un malore. A quel punto la figlia è andata nel panico, ha tagliato le corde che bloccavano sua madre e ha provato inutilmente a rianimarla. Solo allora ha chiamato i soccorsi, arrivati quando ormai l’anziana era morta.

