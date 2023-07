Alcamo, evade i domiciliari due volte in due giorni: «Non ce la faccio più, voglio scappare da mia moglie»

Esasperato, a suo dire, dai continui litigi e dalla situazione invivibile in famiglia un 40enne originario di Castelvetrano, ma residente ad Alcamo nel Trapanese, ha lasciato due volte in due giorni gli arresti domiciliari. Grazie al braccialetto elettronico, che ne aveva segnalato l’allontanamento, è stato rintracciato dai carabinieri. Non una volta, ma ben due volte in due giorni. «Non ce la faccio più, preferirei stare in carcere piuttosto che in casa con quella donna», ha detto ai militari dell’Arma l’indagato per evasione. Il tentativo dell’uomo è comunque fallito. Dopo l’udienza di convalida della custodia cautelare il 40enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

