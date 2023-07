Bebe Vio giura da poliziotta, la svolta per i primi 13 atleti paraolimpici nelle Fiamme Oro – Il video

Nasce la sezione paraolimpica delle Fiamme Oro con il giuramento dei primi atleti assunti come allievi agenti

C’è anche la campionessa di scherma Bebe Vio nella nuova squadra paraolimpica delle Fiamme Oro, che ha preso forma oggi con il giuramento in Polizia dei primi 13 atleti paraolimpici. Gli allievi agenti, sei donne e sette uomini, hanno così concluso un percorso iniziato lo scorso 16 gennaio presso l’Istituto per ispettori di Nettuno. Entrano così a fare parte a pieno titolo della Polizia di stato, con assunzione a tempo indeterminato e una nuova sfida in vista delle prossime Paraolimpiadi. «Un’emozione fortissima essere parte di questa grande famiglia – ha detto Bebe Vio – e poter urlare “lo giuro” tutti insieme è stato qualcosa di indescrivibile. Un percorso che parte da lontano – spiega la campionessa azzurra – fortemente voluto da Luca Pancalli che ringrazio».

