Scherma, oro di Bebe Vio ai mondiali paralimpici: sconfitta nella finale fioretto la cinese Rong Xiao

Un palmares che continua a infoltirsi di successi internazionali. L’ultimo a Terni, in Italia, dove sono in corso i mondiali paralimpici di scherma. Bebe Vio si è aggiudicata l’oro nel fioretto individuale paralimpico, categoria B. L’atleta ha sconfitto in finale, con il punteggio di 15 stoccate a otto, la cinese Rong Xiao. Proprio a Terni, nel 2018, Bebe Vio aveva vinto un doppio oro europeo, sempre nel fioretto, individuale e a squadre. La medaglia del metallo più prezioso conquistata oggi, 7 ottobre, si aggiunge ai due ori delle paralimipiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020, all’argento di Tokyo e al bronzo di Rio a squadre, ad altri quattro ori e due bronzi nei precedenti mondiali e a cinque ori e un argento agli europei. Domani, 8 ottobre, inizierà invece la competizione a squadre, gara preferita dalla schermitrice veneta.

Leggi anche: