Kata scomparsa a Firenze, le ultime immagini della bimba sulle scale prima di sparire – Il video

Risalgono al 10 giugno le ultime immagini recuperate dai carabinieri di Kata, prima che la bambina di 5 anni scomparisse nel nulla. Nelle immagini si vede la piccola salire e scendere lungo una rampa di scale, all’esterno dell’hotel Astor di Firenze, l’edificio occupato in cui viveva insieme alla mamma e ad altri famigliari. Il video si aggiunge a un altro già in possesso degli inquirenti in cui si vedeva la bambina per strada mentre era insieme ad altri bambini. Era una scena precedente a quest’ultima diffusa dai carabinieri, in cui Kata usciva da un portoncino dell’ex Astor per poi rientrare. Pochi minuti dopo si vede la scena delle scale, con la bambina che prima fa qualche gradino, guarda fuori e poi continua a salire. Poco dopo la si vede scendere, ma non è chiaro se ci sia stato qualcuno che l’ha chiamata o meno. Da quel momento nessuno l’avrebbe più vista. In base a quanto si è potuto ricostruire finora, la piccola doveva andare a giocare con alcuni bambini in un parco vicino, ma poi era rimasta all’interno dell’edificio. A controllarla ci sarebbe stato lo zio, così come spesso accadeva nel palazzo con i bambini lasciati liberi di giocare sotto la supervisione di un adulto. La mamma di Kata sarebbe poi tornata dal lavoro dopo le 15.30, convinta che sua figlia sia con il fratellino a giocare nel parco. Ma poco dopo l’arrivo a casa, capisce che la piccola non è con il fratello e da quel momento iniziano le ricerche con l’allarme lanciato ai carabinieri nel tardo pomeriggio.

