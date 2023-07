Lo scivolone di Pino Insegno sul nuovo show in Rai, la showgirl Ainett Stephens: «Mi aspetto le sue scuse» – Il video

Pino Insegno si prepara al ritorno in Rai, dove a partire dalla prossima stagione si ritroverà a condurre due programmi: L’Eredità, orfana di Flavio Insinna, e Mercante in Fiera, il game show andato in onda l’ultima volta nel 2006 su Italia 1. Ed è proprio su questo secondo programma che Insegno, in un’intervista a davidemaggio.it, si lascia scappare qualche anticipazione: «Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma». Insomma, un modo neanche troppo velato per dire che ormai ha superato la fascia d’età adatta per quel ruolo.

La risposta della showgirl

A rispondergli sui social è la diretta interessata, oggi 41enne, che scrive: «Colui che è incaricato di condurre la trasmissione ha fatto un comunicato in cui dice che io sono invecchiata. Sono rimasta più male per quello: ci sono persone legate ad antichi retaggi, pensando che le donne a 40 anni sono vecchie, è inammissibile», dice l’ex Gatta Nera in un video pubblicato sui social. A questo punto, Stephens invita a guardare alla questione dell’età in modo diverso. E sembra voler insegnare una lezione a Pino Insegno: «I miei 40 anni sono ancora più belli dei 30 e più belli dei 20. Oggi ho una consapevolezza che mi consente di non preoccuparmi più rispetto a qualche anno fa. Noi donne non viviamo più soggiogate dai maschietti, questa situazione di benessere ci avvantaggia rispetto agli uomini e ci rende più belle». Infine, un appello rivolto direttamente al nuovo conduttore Rai: «Io mi sento più viva che mai, più fresca e affascinante che mai, quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io pretenderei delle scuse, come minimo. Come vedete, sto bene. La vita è bella. Un in bocca al lupo per la nuova Gatta Nera», ha aggiunto Stephens, che ha poi pubblicato un video in cui indossa proprio il costume con cui andava in scena su Italia Uno.

Credits foto: ANSA/Ciro Fusco | Pino Insegno nella sede Rai di Napoli (7 luglio 2023)

