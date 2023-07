Pino Insegno torna in Rai con due show, la risposta sull’amicizia con Giorgia Meloni: «Leggo cose che non ho mai detto: faccio Tv da 40 anni»

Tutto come da previsioni per Pino Insegno, per certi versi anche meglio rispetto alle previsioni che lo davano nelle ultime settimane alla guida di un solo programma per il suo ritorno in Rai. Allo showman i nuovi palinsesti di viale Mazzini riservano ben due impegni per la prossima stagione. Il primo dal 18 settembre al 22 dicembre su Rai2, dove condurrà nell’access prime time Il mercante in fiera, il secondo da gennaio alla guida su Rai1 de L’Eredità, orfana di Flavio Insinna. Nel primo caso non sarà rose e fiori per Insegno, visto che se la dovrà vedere con la concorrenza diretta di Amadeus, che su Rai1 condurrà Affari tuoi. Certo la sfida alimenta le suggestioni degli ultimi tempi, con le voci che volevano Pino Insegno ormai pronto a tornare in Rai addirittura conquistando il palco del Festival di Sanremo. Tutta colpa del suo rapporto diretto con Giorgia Meloni e quella presentazione in stile Trono di Spade che aveva fatto nel comizio del centrodestra a Roma, a conclusione della campagna elettorale delle Politiche. E poi le diverse presenze agli aventi di FdI e le visite a palazzo Chigi dalla premier hanno fatto il resto, alimentando continue voci su presunti favoritismi e corsie preferenziali. Niente però che sia riuscito a rovinare la festa di Insegno, che sul red carpet di Napoli, durante la presentazione dei palinsesti, l’ha presa ancora una volta con ironia e con un po’ di spirito di rivalsa: «Le polemiche? Non vedo polemiche – ha detto. La polemica sarebbe rispondere. Anch’io leggo i giornali, mi diverto a sentire cose che non sono mai uscite dalla mia bocca. Ma devo dire in campo quello che valgo, sono 40 anni che faccio questo mestiere». A chi gli chiede poi della sua amicizia con Meloni, Insegno taglia corto e chiude: «La mia storia è visibile a tutti, è quella che parla per me».

